Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенную информацию

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода» (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

«В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрен один протокол в отношении ООО "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода"" по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ)», — говорится в сообщении. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей, уточняется в заявлении инстанции.

Всего в суд поступило 60 протоколов в отношении «Радио Свобода, максимальный штраф по которым может достичь 240 миллионов рублей. Заседание по рассмотрению 16 протоколов назначено на 28 апреля. Дата заседаний по остальным протоколам пока неизвестна.

Ранее 4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода», а также «Русской службы Би-би-си». В ведомстве пояснили, что издания были внесены в реестр интернет-ресурсов, призывающих к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несанкционированных акциях.