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«Радио Свобода» оштрафовали еще на 18 миллионов рублей

«Радио Свобода» оштрафовали на 18 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

Фото: Evgenia Novozhenina / File Photo / Reuters

Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) еще на 18 миллионов рублей за отказ удалять с сайта запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 18 протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа / Радио Свобода" по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")», — говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов составила 18 миллионов рублей, уточняется в заявлении суда.

Ранее 16 мая стало известно, что «Радио Свобода» грозит до 80 миллионов рублей штрафа за отказ удалять запрещенную на территории России информацию.

В тот же день «Радио Свобода» обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который принял к производству заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании его банкротом. Соответствующий иск ФНС подала в марте.

13 мая суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» на 12,8 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент. Отмечалось, что всего в суд поступило 60 протоколов в отношении СМИ.

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Асель Минбаева
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