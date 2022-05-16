«Радио Свобода» оштрафовали еще на 18 миллионов рублей

«Радио Свобода» оштрафовали на 18 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) еще на 18 миллионов рублей за отказ удалять с сайта запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 18 протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа / Радио Свобода" по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")», — говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов составила 18 миллионов рублей, уточняется в заявлении суда.

Ранее 16 мая стало известно, что «Радио Свобода» грозит до 80 миллионов рублей штрафа за отказ удалять запрещенную на территории России информацию.

В тот же день «Радио Свобода» обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который принял к производству заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании его банкротом. Соответствующий иск ФНС подала в марте.

13 мая суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» на 12,8 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент. Отмечалось, что всего в суд поступило 60 протоколов в отношении СМИ.