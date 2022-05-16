«Радио Свобода» оштрафовали еще на 18 миллионов рублей
Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) еще на 18 миллионов рублей за отказ удалять с сайта запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
«В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 18 протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа / Радио Свобода" по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")», — говорится в сообщении.
Общая сумма штрафов составила 18 миллионов рублей, уточняется в заявлении суда.
Ранее 16 мая стало известно, что «Радио Свобода» грозит до 80 миллионов рублей штрафа за отказ удалять запрещенную на территории России информацию.
В тот же день «Радио Свобода» обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который принял к производству заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании его банкротом. Соответствующий иск ФНС подала в марте.
13 мая суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» на 12,8 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент. Отмечалось, что всего в суд поступило 60 протоколов в отношении СМИ.