«Радио Свобода» пригрозили новым многомиллионным штрафом в России

«Радио Свобода» грозит 80 млн рублей штрафа за отказ удалить с сайта запрещенный контент

ООО «Радио "Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) грозит до 80 миллионов рублей штрафа за отказ удалить с сайта запрещенный в России контент. О возможном новом штрафе в отношении радиостанции сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд.

«В суд поступило 20 протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода", составленных по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")», — рассказали агентству в суде. Уточняется, что в сумме организации может грозить до 80 миллионов рублей штрафа.

Ранее стало известно, что «Радио Свобода» обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который принял к производству заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании его банкротом. Соответствующий иск ФНС подала в марте.

13 мая суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» на 12,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Отмечалось, что всего в суд поступило 60 протоколов в отношении СМИ.