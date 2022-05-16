«Радио Свобода» обжаловало возбуждение дела о банкротстве

«Радио Свобода» обжаловало определение суда, принявшего заявление ФНС о его банкротстве

ООО «Радио "Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который принял к производству заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании его банкротом. О том, что радиостанция оспорила возбуждение соответствующего дела, пишет РИА Новости.

Как сообщил корреспондент агентства, инспекция ФНС России №7 по Москве требует признать российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в «Радио Свобода» СМИ, несостоятельным в связи с долгом по налогам, размер которого составляет более 6 миллионов рублей.

Отмечается, что заявление о банкротстве радиостанции было принято судом к производству по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В случае признания заявления обоснованным суд немедленно объявляет должника несостоятельным и открывает конкурсное производство.

Заседание было отложено на 8 июня, так как дело находится в апелляционном суде. Представитель ООО «Радио "Свободная Европа/Радио Свобода» отказался уточнить, оспаривает ли радиостанция наличие долга или упрощенное рассмотрение дела.

О том, что ФНС подала иск в суд в Москве о признании ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» банкротом, сообщалось в марте. После этого «Радио Свобода» приостановило работу в России. Радиостанция также обвинила полицию в усилении давления на своих журналистов.