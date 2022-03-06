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«Радио Свобода» приостановило работу на территории России

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» приостановило работу на территории России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Радио Свободная Европа/Радио Свобода («РСЕ/РС», внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) приостановило работу на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы.

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС, а полиция усилила давление на его журналистов», — говорится в распространенном тексте.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», представляющее в России медиакорпорацию «РСЕ/РС». Сумма задолженности «Радио Свобода» перед бюджетом на данный момент неизвестна.

«Радио Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов 11 февраля 2020 года. С февраля того же года в России вступил в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Марина Совина
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