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Шольц назвал условие для обсуждения Путиным мира на Украине

Шольц заявил, что Путин будет обсуждать мир на Украине, если не сломит ее оборону

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент России Владимир Путин будет готов обсуждать условия мира на Украине, когда поймет, что не может сломить ее оборону. Такое условие назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

По словам главы Германии, ни украинцы, ни страны Европейского союза (ЕС) не примут «диктаторский мир». «Только когда Путин поймет это, только когда он поймет, что он не может сломить оборону Украины, он будет готов к серьезным переговорам о мире», — отметил политик.

По мнению Шольца, российский лидер недооценил решимость Украины и единство Запада.

Ранее немецкий канцлер заявил, что Берлин не намерен совершать шаги, которые могут вовлечь НАТО в текущий конфликт на Украине. «Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной войны», — уточнил он.

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Анжелика Бережная
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