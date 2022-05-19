Неизвестные открыли стрельбу в школе на северо-западе Германии

Полиция ФРГ сообщила, что двое неизвестных открыли стрельбу в школе города Бремерхафен

Двое неизвестных открыли стрельбу в школе города Бремерхафен на северо-западе Германии, есть пострадавшие. Об инциденте сообщила газета Bild со ссылкой на местную полицию.

На данный момент силы полиции ФРГ проводят широкомасштабную операцию по поиску других возможных участников преступления, территория гимназии Ллойда была оцеплена.

Правоохранительные органы сообщили, что один из нападавших уже арестован, второй находится в розыске. В ходе инцидента пострадал один человек, в настоящее время он госпитализирован, среди учеников гимназии пострадавших нет.

Ранее в результате стрельбы на блошином рынке в США погибли двое посетителей. По информации правоохранительных органов, причиной стрельбы стал конфликт между двумя группами людей, который перерос в насилие. Шериф рассказал, что два человека погибли на месте, трое были доставлены в больницу. Он также заявил, что пострадавшие, находящиеся в критическом состоянии, вероятно, являются участниками конфликта, из прохожих никто не пострадал.