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Шведский парламент потребовал у правительства отказаться от российской нефти

Парламент Швеции потребовал у правительства запретить импорта газа и нефти из России

Фото: Claudio Bresciani / Reuters

Шведский риксдаг обратился к правительству страны с призывом принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей. Об этом следует из заявления, опубликованного в четверг на сайте парламента.

«Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы Швеция по возможности прекратила импорт российских энергоносителей, особенно ископаемых видов топлива, таких как природный газ и нефть. Правительство должно тщательно изучить импорт, происходящий сегодня», — говорится в заявлении.

Вслед за этим, считают в шведском парламенте, нужно рассмотреть различные юридические и практические альтернативы энергоснабжения Швеции.

В этом же заявлении говорится о том, что правительство Швеции должно способствовать проработке Евросоюзом нормативной базы для маркировки происхождения ископаемой энергии, в первую очередь ее географического происхождения.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков назвал страны Азии альтернативным Европе рынком сбыта продукции компании. По его словам, рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, и в этой связи рынок Азии является наиболее перспективным.

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Варвара Кошечкина
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