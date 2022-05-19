Боня ответила на насмешку Собчак словами «курочки записывают меня в самозванки»

Виктория Боня ответила на насмешку Ксении Собчак, заявив, что ей за нее неловко

Телеведущая Виктория Боня ответила на насмешку журналистки и блогерши Ксении Собчак над ее появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля, заявив, что ей за нее неловко. Соответствующие кадры появились в Instagram-сторис (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) бизнесвумен.

Боня парировала высказывание Собчак о том, что никто из папарацци на заднем плане не проявлял внимания к экс-участнице «Дома-2», пока она позировала на открытии киноконкурса. Ведущая заявила, что оппонентка открыто ей завидует и не разбирается в тонкостях организации престижных международных мероприятий. «Моя подруга Ксения все никак не успокоится. Мол, если фотографы сзади на меня не смотрят, значит, это позор. Дорогая, поясню тебе и таким же, как ты: там работа идет на секунды и подобные кадры есть у многих звезд Голливуда», — указала Боня, отметив, что в одном из крупнейших фотобанков в мире — Getty Images — хранится 2435 снимков ее выходов в свет.

Кроме того, по словам бизнесвумен, критику подобного рода она получает не впервые. «Каждый год я вижу, как всякие курочки пытаются приписать мне образ самозванки, которая везде лезет через забор, которую никуда не пускают. Идите на ***», — поделилась она эмоциями. В то же время ведущая привела единственное, по ее словам, фото Собчак в Каннах, сделанное в 2007 году, и подчеркнула, что она выглядела «шикарно».

Ранее в мае журналистка и блогерша Ксения Собчак высмеяла приехавшую на Каннский кинофестиваль телеведущую Викторию Боню. Собчак разместила снимок, где на красной дорожке экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позирует в длинном платье голубого оттенка. При этом автор публикации указала на находящихся на заднем плане папарацци, которые не проявляли внимания к гостье мероприятия. «Смотрим на фотографов», — подписала она, снабдив данный кадр эмодзи, обозначающими смех.