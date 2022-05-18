Собчак высмеяла Боню на Каннском фестивале из-за реакции фотографов на ее выход

Собчак высмеяла Боню на Каннском фестивале из-за невнимания к ней папарацци

Журналистка и блогерша Ксения Собчак высмеяла приехавшую на Каннский кинофестиваль телеведущую Викторию Боню. Соответствующий пост появится в Telegram-канале «Собчак».

Так, Собчак разместила снимок, где на красной дорожке экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позирует в длинном платье голубого оттенка. При этом автор публикации указала на находящихся на заднем плане папарацци, которые не проявляли внимания к гостье мероприятия. «Смотрим на фотографов», — подписала она, снабдив данный кадр эмодзи, обозначающими смех.

При этом пост вызвал противоречивую реакцию у пользователей. «Мимо проходила», «Она там, а ты — нет. Не завидуй», «На заднем фоне никому до нее нет дела», «На удивление, даже симпатично», «Весь мир — Каннский кинофестиваль, а ты в нем Боня», «Интересно, а если бы это была Ксения? Наверное, затмила бы всех!», «Какая звезда, такое и внимание. А вообще, цвет платья красивый»,«Ха-ха-ха, они, наверное, думают: "А почему буфетчица так вырядилась?"», — комментировали юзеры.

В свою очередь, Боня также разместила в соцсети кадры с кинофестиваля, отметив, что для выхода в свет выбрала платье французского бренда Christophe Guillarme цвета океана. «Как я уже говорила в сторис, есть маленькие "правила", которые очень ценит французская аудитория, а именно: важно поддерживать их дизайнеров. Поэтому на открытие я решила выбрать Кристофа Гильермо, это платье он приготовил для меня, зная, что кристаллы и пайетки в моем случае — дело прожитых лет», — пояснила телеведущая.

Ранее в мае Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд. Так, знаменитость назвала туфли с острым носом самой актуальной моделью и сопроводила свое высказывание фотографиями босоножек бренда DATT, заостренный мыс которых примерно на восемь сантиметров длиннее окончания стопы.