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Названы улицы Москвы с самым дорогим жильем

Savills: самое дорогое жилье среди улиц Москвы находится в Гранатном переулке

Фото: ЖК «Гранатный Палас»

Среди улиц Москвы самое дорогое жилье по стоимости квадратного метра находится в Гранатном переулке. К таким выводам пришли в агентстве элитной недвижимости Savills, сообщает РБК.

За «квадрат» на вторичном рынке в Гранатном переулке Пресненского района придется отдать 3,595 миллиона рублей. Одной из улиц с самым дорогим жильем также назвали Бутиковский переулок в Хамовниках, где квадратный метр в среднем обойдется в 3,4 миллиона рублей.

Топ-3 списка замкнула Большая Дмитровка в Тверском районе с квадратным метром за 3,125 миллиона рублей. Ниже в списке расположились Молочный переулок и Малая Никитская улица, где квадратный метр стоит 2,9 миллиона и 2,56 миллиона рублей соответственно.

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В среднем в мае 2022 года квадратный метр «вторички» стоит 1,25 миллиона рублей. В самых дорогих локациях показатель достигает от 2,3 миллиона до 3,6 миллиона рублей.

«Исторически среди наиболее дорогих мы видим улицы и переулки в топонимических районах Остоженки и Патриарших прудов, Большой Дмитровки и Никитских, в непосредственной близости от Кремля. В последний год к их числу добавились дома и в районе Хамовников», — пояснил директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань.

Ранее в агентстве риелтора Ярослава Кобаладзе выяснили, что на февраль 2022 года самой дорогой улицей Москвы по ценам на недвижимость оказался Гранатный переулок. Один из самых дорогих объектов обошелся бы там в 2,7 миллиарда рублей.

Нина Ташевская
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