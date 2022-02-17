Названа самая дорогая улица Москвы

На февраль 2022 года самой дорогой улицей Москвы по ценам на недвижимость считается Гранатный переулок. Один из самых дорогих объектов обойдется в 2,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах агентства риелтора Ярослава Кобаладзе, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Гранатном переулке выставлены на продажу 20 квартир, стоимость квадратного метра в которых превышает два миллиона рублей. За 2,7 миллиарда рублей можно приобрести жилье площадью 900 квадратных метров.

Одной из самых дорогих улиц также назвали Бутиковский переулок, где продается 13 квартир со стоимостью «квадрата» более двух миллионов рублей. Больше всего там придется отдать за жилье площадью 150 квадратных метров — оно обойдется в 365 миллионов рублей.

Топ-3 рейтинга замкнули Никольская улица и Пречистенская набережная, где на каждой располагается по 10 ультрадорогих квартир. На Никольской за жилье в 122 квадратных метра попросили 267 миллионов рублей, а на Пречистенской набережной 400 квадратных метров обойдутся в 968 миллионов рублей.

Ранее аналитики Skolkovo Realty назвали районы Москвы, в которых находятся максимально дорогие новостройки. Лидером рейтинга оказались Хамовники, где за квартиру в новом доме в среднем придется заплатить 297,3 миллиона рублей. На втором месте расположился Арбат, топ-3 замкнул Таганский район.