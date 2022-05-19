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В Москве начался суд над старейшей преступной группировкой

Участники Таганской ОПГ отказались признать свою связь с убийством Деда Хасана

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Мосгорсуде начался процесс над участниками старейшей столичной организованной преступной группировки (ОПГ) — Таганской, в ходе которого бандиты отказались признать свою причастность к убийству лидера криминального мира России Аслана Усояна (Дед Хасан). Об этом в четверг, 19 мая, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в ходе заседания прокурор зачитал 11 участникам группировки обвинение по ряду статей. Бандитам инкриминировали убийства, похищение человека, вымогательство, незаконный оборот оружия, мошенничество и другие преступления.

Один из эпизодов был связан с пособничеством в убийстве вора в законе Деда Хасана. Прокурор отметил, что по приказу лидера группировки Игоря Жирноклеева (Жирный) таганские следили за авторитетом, а затем передали его врагам всю информацию о передвижениях законника и пистолет, из которого он был убит.

В момент, когда прокурор зачитывал подробности, один из участников банды потребовал назвать убийц Деда Хасана. «Тогда уж скажите присяжным, кто убил Хасана, а то на нас подумают!» — заявил подсудимый.

Свою причастность к совершению преступлений категорически не признали и другие члены группировки.

Таганская ОПГ была создана в начале 1990-х Игорем Жирноклеевым, Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (скончался в 1999 году). Банда занималась нападениями, рейдерскими захватами и заказными убийствами. Жирноклеева задержали в 2019 году. Еще во время следствия главарь ОПГ отказался обсуждать расстрел Деда Хасана, заявив, что в колонии ему за это «исполнят смертный приговор».

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Мария Рубникович
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