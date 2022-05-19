Объявлены сроки проведения фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму

Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет с 15 по 19 августа в городе Судак

Ежегодный фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в бухте Капсель около крымского города Судак с 15 по 19 августа. Об этом в четверг, 19 мая, объявили в пресс-службе арт-кластера, пишет ТАСС.

По словам организаторов, мероприятие станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Помимо культурной программы, на «Тавриде.АРТ» пройдут обсуждения вопросов импортозамещения и использования возможностей в новых экономических условиях.

«Мы запланировали более 300 событий, они подчеркнут все разнообразие и величие русской культуры, которую нельзя "отменить". Концерты, спектакли, ярмарки, выступления резидентов "Тавриды", костюмированное арт-шествие — эти и другие форматы будут созданы в коллаборации традиционного и современного искусства нашей страны», — заявил руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Ранее в мае резиденты арт-кластера «Таврида» ко Дню Победы запустили спецпроект «Победа каждого». Участники спецпроекта подготовили серию видеооткрыток, в которых рассказали истории о героизме родственников и поделились семейными архивными фотографиями и письмами.