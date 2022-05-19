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Названы сроки возвращения теплой погоды в Москву

Специалист Гидрометцентра спрогнозировала улучшение погоды Москве с 22 мая

Фото: АГН «Москва»

В Москву теплая погода вернется с воскресенья, 22 мая. Такие сроки наступления хорошей погоды назвала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, ее цитирует ТАСС.

«Дождики совсем скоро закончатся. В четверг местами небольшие еще будут, потом преимущественно без осадков. С воскресенья и в начале следующей недели уже без осадков вовсе. Воздух днем будет все лучше и лучше прогреваться», — рассказала метеоролог.

Она добавила, что 22 и 23 мая температура воздуха в столице будет достигать 13-18 градусов тепла. К выходным в городе ослабеет ветер, а солнце «будет припекать», отметила Макарова.

Ранее синоптик Елена Волосюк предупредила москвичей о ночных заморозках до минус двух градусов в ночное время. Это связано с тем, что до конца недели в столицу продолжит поступать сырой и холодный арктический воздух, объяснила она.

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Анастасия Шейкина
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