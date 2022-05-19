Россиянин сорвался со скалы на популярном курорте и погиб

В поселке Супсех погиб турист, сорвавшись со склона в районе лестницы «800 ступеней»

Отечественный турист сорвался со скалы в районе популярной у путешественников лестницы «800 ступеней» на российском курорте вблизи Анапы и погиб. Подробности случившегося публикует РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 18 мая, в поселке Супсех. Тело 41-летнего россиянина, упавшего с горы, обнаружили местные жители. От полученных травм мужчина скончался на месте. Причины и подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

«Район "800 ступеней". "Кубань-СПАС" произвели спуск погибшего с крутого склона горы», — сообщили сотрудники анапского спасательного отряда в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что путешественник из Нидерландов Мурад Ламрабат, отдыхавший на Майорке, прыгнул с 30-метрового обрыва на глазах у семьи и погиб. Отмечается, что мужчина недостаточно оттолкнулся от земли, ударился о камни и упал в воду. Позже 31-летний турист скончался от полученных травм.