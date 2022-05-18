Турист попытался сделать трюк на вершине скалы и умер на глазах у семьи

Турист умер на Майорке после попытки сделать трюк на 30-метровой скале

Турист из Нидерландов трагически погиб на Майорке при попытке сделать трюк на вершине скалы. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, 31-летний Мурад Ламрабат (Mourad Lamrabatte) хотел прыгнуть с 30-метрового обрыва на глазах у семьи, однако недостаточно оттолкнулся от земли и в итоге ударился о камни.

Из моря мужчину достали спасатели — вскрытие показало, что Ламрабат упал в воду в полубессознательном состоянии и скончлся от травм.

Ранее в мае в Таиланде спасли пожилую женщину, которая провела в диких джунглях семь дней без воды и пропитания. 75-летняя туристка из Германии Барбара Элизабет Моника Глэг Лэнг вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю.