Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Турист попытался сделать трюк на вершине скалы и умер на глазах у семьи

Турист умер на Майорке после попытки сделать трюк на 30-метровой скале

Кадр: CEN

Турист из Нидерландов трагически погиб на Майорке при попытке сделать трюк на вершине скалы. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, 31-летний Мурад Ламрабат (Mourad Lamrabatte) хотел прыгнуть с 30-метрового обрыва на глазах у семьи, однако недостаточно оттолкнулся от земли и в итоге ударился о камни.

Из моря мужчину достали спасатели — вскрытие показало, что Ламрабат упал в воду в полубессознательном состоянии и скончлся от травм.

Ранее в мае в Таиланде спасли пожилую женщину, которая провела в диких джунглях семь дней без воды и пропитания. 75-летняя туристка из Германии Барбара Элизабет Моника Глэг Лэнг вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
Стилист перечислила лайфхаки в одежде для фигуры типа «груша»
Российский ребенок попал в больницу после нападения коров
Лукашенко ввел расстрел за покушение на теракт
В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Стилистка назвала создающие дорогой образ сочетания цветов в одежде
Россиян осудили за организацию незаконной миграции на Урале
Турист попытался сделать трюк на вершине скалы и умер на глазах у семьи
Раскрыта причина гигантских пылевых бурь на Марсе
Российского гимнаста дисквалифицировали на год за выход с буквой Z на груди
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.