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Названы самые популярные города Кавказа для путешествий летом

Bronevik.com: самыми популярными кавказскими городами названы Махачкала и Пятигорск

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Самым популярным кавказским городом для путешествий в летний период названа Махачкала — забронировать отели в столице Республики Дагестан предпочли 26,4 процента соотечественников. Исследование провел сервис для планирования путешествий Bronevik.com, его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Вторую строчку рейтинга занял Пятигорск, где планируют провести отпуск 13,9 процента россиян. По словам авторов материала, город-курорт пользуется популярностью у туристов не только благодаря горным пейзажам, но и Новопятигорскому озеру, которое полностью оборудовано для пляжного отдыха.

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Тройку лидеров замыкают Минеральные Воды, где планируют отдохнуть и поправить здоровье 9,7 процента путешественников. В топ-5 также вошли Каспийск — 8,3 процента бронирований и Архыз, куда оформлено 6,7 процента заказов.

Ранее в мае стало известно, что Севастополь, по мнению отечественных туристов, является самым романтичным городом России. Также в качестве подходящих направлений для отдыха с возлюбленными россияне выбрали Санкт-Петербург и Кисловодск.

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Валентина Процкова
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