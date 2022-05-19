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Начальника российского СИЗО арестовали за принуждение к даче показаний

В Твери начальника СИЗО-1 Лебедева арестовали по делу о принуждении к даче показаний

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Твери суд арестовал начальника СИЗО-1 Дмитрия Лебедева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, его обвиняют в принуждении к даче показаний и воспрепятствовании осуществления правосудия и производства предварительного расследования. В конце прошлого года экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун попросил возбудить дело в отношении Лебедева из-за того, что тот «помогал ему в нанесении побоев».

12 мая сообщалось, что бывшего начальника костромского СИЗО обвинили в коррупции, отъеме имущества подчиненных и привлечении их к ремонту квартиры. Следствие считает, что в период с 2019 по 2021 год фигурант незаконно привлекал в рабочее время подчиненных к ремонту собственной квартиры, расположенной в городе Галиче. Также обвиняемый выписывал подчиненным премии, часть которых они были вынуждены отдавать ему.

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Елизавета Новикова
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