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Москалькова рассказала об угрозах родным пленных российских солдат

Омбудсмен Москалькова рассказала, что родным пленных российских солдат угрожают с Украины

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Родным российских военных, попавших в плен на Украине, поступают угрозы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

Москалькова сообщила, что от родных пленных требуют совершать «противоправные действия» на территории России, чтобы спасти своих близких от внесудебной расправы.

«Им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершать противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего», — рассказала уполномоченная по правам человека.

Омбудсмен заявила, что по факту угроз намерена обратиться в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что омбудсмен уже помогла вернуться из плена на родину трем военнослужащим из Челябинской области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Министерство обороны не называло число попавших в плен российских военных.

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Валерий Розенберг
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