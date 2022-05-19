«Родственникам» персонажа из «Короля Льва» предсказали исчезновение

Ученые нашли в глобальном потеплении угрозу исчезновения вида африканских птиц-носорогов

Кейптаунский университет (UCT) нашел в стабильном повышении глобальной температуры угрозу вымирания целого вида птиц-носорогов, обитающих в Южной Африке. Специалисты предсказывают возможное исчезновение южного желтоклювого тока в некоторых частях пустыни Калахари к 2027 году, пишет Bloomberg. Птица относится к тому же роду, что и красноклювый ток, с которого был срисован персонаж Зазу в мультфильме «Король Лев».

Количество гнезд у реки Куруман в ЮАР сократилось с 52 процентов в период между 2008 и 2011 годами до 12 процентов в 2016-2019 годы, выяснили ученые. Среднее число птенцов на одну попытку размножения уменьшилось с 1,1 до 0,4. В условиях аномального потепления, при максимальной температуре в 35,7 градусов, размножение желтоклювых токов сопровождается рядом трудностей, например, птицам становится сложнее добывать пищу.

Работа экспертов из Кейптаунского университета стала одной из первых, где изучается влияние повышения температуры на успешное размножение видов в течение длительного периода времени. Ученые приходят к выводу, что глобальное изменение климата сокращает биоразнообразие и повышает риск дальнейшего исчезновения птиц и животных.

Так, под угрозой оказались императорские пингвины. Колонии птиц, обитающих между 60 и 70 градусами южной широты, могут полностью исчезнуть в ближайшие 30-40 лет. Причиной станет таяние ледников, из-за которого пингвины не смогут выводить птенцов.