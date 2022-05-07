Императорским пингвинам предрекли скорое исчезновение

Аргентинские ученые предрекли исчезновение императорских пингвинов через 30-40 лет

На фоне климатических изменений императорские пингвины могут исчезнуть через 30-40 лет. Такую судьбу обитающим в Антарктиде птицам предсказали ученые Аргентинского Антарктического института (Argentine Antarctic Institute, IAA), пишет Reuters.

Причиной уничтожения животных станет таяние ледников. Пингвины размножаются во время антарктической зимы и с апреля по декабрь нуждаются в твердом морском льду для гнездования птенцов. Если море замерзнет позже или растает раньше времени, то птицы не смогут завершить свой репродуктивный цикл.

«Если вода достигает новорожденных пингвинов, которые не умеют плавать и не обросли водонепроницаемыми перьями, они умирают от холода и тонут», — пояснила биолог Марсела Либертелли из IAA. Такой вывод специалистка сделала после наблюдения за 15 тысячами пингвинов из двух колоний в Антарктиде.

Согласно климатическим прогнозам, в ближайшие десятилетия полностью могут исчезнуть колонии императорских пингвинов, которые обитают между 60 и 70 градусами южной широты. «Исчезновение любого вида — это трагедия для планеты. Будь то маленькое или большое, растение или животное — не имеет значения. Это потеря для биоразнообразия», — завила Либертелли.

Ученая добавила, что уничтожение императорских пингвинов будет иметь катастрофические последствия для всей Антарктиды, так как и без того неразнообразные пищевые цепочки сократятся еще сильнее или разорвутся вовсе. Однако на способность императорских пингвинов к выживанию влияет не только изменение климата — существенные риски для птиц представляет рост туризма и рыболовства в Антарктиде, которые лишают животных основных источников пищи.

Ранее британские и американские ученые назвали темпы исчезновения птиц сигналом об изменении климатической ситуации в мире. Эксперты пришли к выводу, что в каждой стране как минимум один вид птиц находится под угрозой исчезновения, а виной тому — деятельность человека.