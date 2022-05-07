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Среда обитания

Императорским пингвинам предрекли скорое исчезновение

Аргентинские ученые предрекли исчезновение императорских пингвинов через 30-40 лет

Фото: Martin Wettstein / Unsplash

На фоне климатических изменений императорские пингвины могут исчезнуть через 30-40 лет. Такую судьбу обитающим в Антарктиде птицам предсказали ученые Аргентинского Антарктического института (Argentine Antarctic Institute, IAA), пишет Reuters.

Причиной уничтожения животных станет таяние ледников. Пингвины размножаются во время антарктической зимы и с апреля по декабрь нуждаются в твердом морском льду для гнездования птенцов. Если море замерзнет позже или растает раньше времени, то птицы не смогут завершить свой репродуктивный цикл.

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«Если вода достигает новорожденных пингвинов, которые не умеют плавать и не обросли водонепроницаемыми перьями, они умирают от холода и тонут», — пояснила биолог Марсела Либертелли из IAA. Такой вывод специалистка сделала после наблюдения за 15 тысячами пингвинов из двух колоний в Антарктиде.

Согласно климатическим прогнозам, в ближайшие десятилетия полностью могут исчезнуть колонии императорских пингвинов, которые обитают между 60 и 70 градусами южной широты. «Исчезновение любого вида — это трагедия для планеты. Будь то маленькое или большое, растение или животное — не имеет значения. Это потеря для биоразнообразия», — завила Либертелли.

Ученая добавила, что уничтожение императорских пингвинов будет иметь катастрофические последствия для всей Антарктиды, так как и без того неразнообразные пищевые цепочки сократятся еще сильнее или разорвутся вовсе. Однако на способность императорских пингвинов к выживанию влияет не только изменение климата — существенные риски для птиц представляет рост туризма и рыболовства в Антарктиде, которые лишают животных основных источников пищи.

Ранее британские и американские ученые назвали темпы исчезновения птиц сигналом об изменении климатической ситуации в мире. Эксперты пришли к выводу, что в каждой стране как минимум один вид птиц находится под угрозой исчезновения, а виной тому — деятельность человека.

Анна Аверьянова
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