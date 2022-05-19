15-летний россиянин за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся

В Тюменской области 15-летний подросток на «Жигулях» сбил школьницу и скрылся с места ДТП

В Тюменской области 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ 2109 «Жигули» сбил на дороге школьницу и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 18 мая в селе Велижаны. Несколько подростков шли по краю проезжей части, когда идущую с ними девочку сбила машина. От удара школьницу отбросило в кювет. Ее госпитализировали с травмами позвоночника, ноги и другими повреждениями.

Водителем оказался местный восьмиклассник. Полиция вычислила его благодаря колпаку от колеса машины, который остался на месте происшествия. Поврежденный автомобиль виновника аварии нашли на дороге в деревне Усть-Иска.

Подросток рассказал полицейским, что купил машину самостоятельно и прятал ее от родителей за углом дома. По словам восьмиклассника, он подумал, что сбил птицу, а не человека, поэтому уехал с места происшествия.

В ведомстве добавили, что на мать подростка составили административный материал за невыполнение родительских обязанностей.

Ранее на Урале 15-летний подросток за рулем иномарки столкнулся на трассе с лесовозом и сгорел заживо в салоне авто. По данным ГИБДД, он угнал машину у своей матери.