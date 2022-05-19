Российская авиация уничтожила дивизионы ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении дивизионов ЗРК C-300 на Украине и «Бук-М1» в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили с помощью ракет два дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что дивизион ЗРК C-300 был уничтожен авиацией в Николаевской области Украины, а «Бук-М1» — в районе Славяногорска Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что ВКС России за сутки также поразили ракетами семь пунктов управления, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районов с живой силой и техникой ВСУ.

По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3026 единиц специальной военной автомобильной техники, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 395 установок реактивных систем залпового огня, 3158 бронемашин, 313 ЗРК, 942 беспилотников, 172 самолета и 125 вертолетов ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники, которая 14 мая пыталась перейти в контратаку в районе Запорожской области. На кадрах видно попадания российской артиллерии по танкам и БМП ВСУ.