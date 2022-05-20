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В Нальчике прошел республиканский турнир по армейскому рукопашному бою

Республиканский турнир по армейскому рукопашному бою состоялся в Нальчике 20 мая

Кадр: РОССИЯ 1

Республиканский турнир по армейскому рукопашному бою состоялся в Нальчике 20 мая. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, традиционные соревнования, которые прошли в столице Кабардино-Балкарии в 16-й раз, посвятили 33 годовщине вывода советских войск из Афганистана, а также 77-летию Великой Победы. Отмечается, что в чемпионате приняли участие около 200 спортсменов из разных районов республики.

Известно, что соревнования состояли из двух туров. Так, в первом бойцы демонстрировали технику выполнения приемов боя при самообороне, а во второй тур перешли те, кто до этого выполнил норматив, при этом соблюдая правила боя. Выступали спортсмены в двух возрастных группах — юниоры и взрослые. Победителей назвали в каждой из 22 весовых категорий.

В мае сообщалось, что в Дагестане около 150 тысяч детей приняли участие в футбольной школьной лиге в рамках федерального проекта «Футбол в школу». Финал соревнований прошел 5 мая в Махачкале на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки Дагестана.

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Майя Пономаренко
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