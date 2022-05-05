В Дагестане около 150 тысяч детей приняли участие в футбольной школьной лиге

В Махачкале 5 мая пройдет финал футбольной лиги в рамках проекта «Футбол в школу»

В Республике Дагестан в футбольной лиге в рамках федерального проекта «Футбол в школу» приняли участие около 150 тысяч детей. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по физической культуре и спорта региона.

Отмечается, что финал соревнований пройдет 5 мая в Махачкале на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки Дагестана.

В финальном этапе будут участвовать более 200 детей из пятых-восьмых классов. В этот же день запланирован товарищеский матч между ветеранами российского и дагестанского футбола.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Чох в Гунибском районе в 2022 году откроется крупный туристический комплекс. По словам зампредседателя правительства республики Муслима Телякавова, в селе уже построили гостиницу на 17 номеров, коттеджи, банный комплекс, парковку и вертолетную площадку.