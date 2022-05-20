Российский нутрициолог назвала способы похудеть к лету за две недели

Нутрициолог Свиридова советует пить больше воды и исключить соль из рациона для похудения

Российский нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food Елена Свиридова назвала способы быстро похудеть к лету. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру» в пятницу, 20 мая.

Свиридова объяснила, что лучше начать подготовку к летнему сезону как минимум за две недели до его начала. В первую очередь специалистка посоветовала пить больше воды. По словам врача, рассчитать свою дневную норму можно по следующей формуле: 35 миллилитров воды на килограмм веса для мужчин и 31 миллилитр — для женщин.

Доктор также заявила, что соль задерживает лишнюю жидкость в организме, провоцируя появление отеков и целлюлита. По этой причине Свиридова рекомендует исключить ее из рациона, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Кроме того, медик обратила внимание на то, что необходимо следить за сбалансированностью своего питания. «Идеальный прием пищи выглядит так: 50 процентов клетчатки и по 25 процентов белков и углеводов», — уточнила она.

Вдобавок Свиридова предложила читателям больше ходить пешком, заниматься по утрам йогой или растяжкой, а по вечерам — бегом или плаванием в бассейне. При этом она отметила, что не стоит изнурять себя интенсивными тренировками в спортзале.

В заключение эксперт предупредила россиян о важности ухода за кожей. «Используйте скрабы для тела дважды в неделю, а после каждого принятия душа наносите крем, масло или бальзам. По возможности ходите на массаж — он поможет улучшить кровообращение, выведет лишнюю воду и будет стимулировать расщепление жировых клеток», — заключила нутрициолог.

Раннее в мае российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала основную ошибку худеющих. По мнению врача, главной причиной является ограничение калорий. Доктор пояснила, что во время жесткой диеты худеющий человек испытывает стресс и в результате начинает потреблять еще больше еды, чем до срыва.