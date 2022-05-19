Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский врач назвала главную ошибку худеющих

Гинеколог Волкова считает, что главная ошибка худеющих кроется в ограничении калорий

Фото: Shutterstock

Российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала основную ошибку худеющих. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

По мнению специалистки, «самая главная ошибка — терпеть, чтобы похудеть». В своем посте Волкова сравнила отношения женщины к своему организму со взаимоотношениями в семье. «Периодически — полное взаимопонимание и согласие, а периодически — затяжная борьба. И когда вы начинаете худеть на любой диете с большим дефицитом энергии и калорий, то вы начинаете соревноваться в терпении со своим собственным организмом», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

По словам гинеколога, вес уйдет, но организм начнет сопротивляться. Сначала будет выводиться лишняя вода, а затем начнут сжигаться мышцы, и только потом — жир. При этом на грани истощения уровень энергии постепенно снизится, и тогда испортится настроение. Вследствие такого стресса худеющий человек начнет потреблять еще больше еды, чем до срыва. «В результате вы получаете возвращение прежнего веса. Это примерно плюс 25 процентов от того, что вы потеряли. Математика простая. Сбросили 10 килограммов, прибавили 12,5», — пояснила доктор.

Ранее в мае диетолог Елена Тихомирова рассказала о пользе кофе для подавления аппетита при похудении. Эксперт считает, что кофе представляет собой естественный аноректик и может использоваться для подавления аппетита. При этом, по ее словам, черный кофе без добавок вроде сахара, молока и сиропа не содержит калорий, что делает его идеальным напитком на время диеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Белоруссия купила у России «Искандеры» и С-400
Сестра Эмбер Херд рассказала о насилии со стороны Джонни Деппа
Российские регионы возьмут шефство над территориями ДНР и ЛНР
Российский врач назвала главную ошибку худеющих
В Совфеде призвали готовиться к дальнейшему противостоянию с Западом
Пассажирский Boeing приготовился к экстренной посадке в Москве
Рогозин рассказал о перспективах перекрестных полетов на МКС
Мировой экономике предсказали невиданные за полвека проблемы
Отоларинголог предупредил о потере слуха после шума в ушах
Высокопоставленные военные России и США обсудили ситуацию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.