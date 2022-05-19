Российский врач назвала главную ошибку худеющих

Гинеколог Волкова считает, что главная ошибка худеющих кроется в ограничении калорий

Российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала основную ошибку худеющих. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

По мнению специалистки, «самая главная ошибка — терпеть, чтобы похудеть». В своем посте Волкова сравнила отношения женщины к своему организму со взаимоотношениями в семье. «Периодически — полное взаимопонимание и согласие, а периодически — затяжная борьба. И когда вы начинаете худеть на любой диете с большим дефицитом энергии и калорий, то вы начинаете соревноваться в терпении со своим собственным организмом», — объяснила она.

По словам гинеколога, вес уйдет, но организм начнет сопротивляться. Сначала будет выводиться лишняя вода, а затем начнут сжигаться мышцы, и только потом — жир. При этом на грани истощения уровень энергии постепенно снизится, и тогда испортится настроение. Вследствие такого стресса худеющий человек начнет потреблять еще больше еды, чем до срыва. «В результате вы получаете возвращение прежнего веса. Это примерно плюс 25 процентов от того, что вы потеряли. Математика простая. Сбросили 10 килограммов, прибавили 12,5», — пояснила доктор.

Ранее в мае диетолог Елена Тихомирова рассказала о пользе кофе для подавления аппетита при похудении. Эксперт считает, что кофе представляет собой естественный аноректик и может использоваться для подавления аппетита. При этом, по ее словам, черный кофе без добавок вроде сахара, молока и сиропа не содержит калорий, что делает его идеальным напитком на время диеты.