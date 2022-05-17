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Диетолог назвала напиток для подавления аппетита при похудении

Диетолог Елена Тихомирова рассказала о пользе кофе для подавления аппетита при похудении

Фото: Emre / Unsplash

Врач-диетолог Елена Тихомирова развеяла мифы о вреде кофе и рассказала, как этот напиток помогает худеть. Об этом сообщает издание «Известия».

Тихомирова утверждает, что кофе представляет собой естественный аноректик и может использоваться для подавления аппетита. При этом, по ее словам, черный кофе без добавок вроде сахара, молока и сиропа не содержит калорий, что делает его особенно полезным при похудении.

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Диетолог добавила, что, вопреки расхожему мнению, кофе не вымывает минералы из организма и ведет к повышению давления лишь в редких случаях и только при повышенной чувствительности к кофеину. Врачей, которые запрещают пить кофе людям, пытающимся сбросить вес, она назвала абсолютно неграмотными и некомпетентными.

Его можно пить по потребности, в обычном режиме, при условии, что человек соблюдает суточную норму. Черный кофе без сахара — сколько хочешь, столько пей. Нужно помнить, что сахар — это дополнительные калории, поэтому его можно заменить на любые сахарозаменители

Елена Тихомироваврач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника»

Ранее сообщалось, что диетологи из США назвали лучшее время, когда стоит пить кофе, чтобы он был максимально полезным. Они советуют после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса — чашку кофе вместе с завтраком.

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Олег Парамонов
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