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Болгария решила уменьшить компенсации беженцам с Украины

Власти Болгарии уменьшат размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины

Фото: Petr David Josek / AP

Власти Болгарии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и базах отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

По информации агентства, компенсацию уменьшат с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день. Согласно новой программе болгарского кабмина, 15 левов хватит на оплату размещения и трехразового питания для украинцев.

«Полностью осознаем, что в эту программу могут быть включены преимущественно места для размещения низкой категории — семейные отели и дома для гостей», — сказано в заявлении. По данным министерства туризма, в Болгарии насчитывается 175 тысяч мест для размещения категории 1-2 звезды.

Виктория Кондратьева
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