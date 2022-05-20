Украинских беженцев в Великобритании вынудили искать новые дома

Daily Mail: украинские беженцы в Великобритании все чаще становятся бездомными

Украинские беженцы, прибывающие в Великобританию в рамках программы «Дома для Украины», все чаще становятся бездомными и вынуждены искать себе новые места размещения из-за разногласий с местными домовладельцами. Об этом сообщает Daily Mail.

Все больше граждан Украины обращаются в местные муниципалитеты после того, как некоторые арендодатели выгоняют их, дав один день на переезд в другое место. Благотворительные организации опасаются, что вся система приема и размещения может «рухнуть», так как многие владельцы домов и квартир не осознают масштабность задачи и оказываются не готовыми принимать и проживать с беженцами в течение минимум шести месяцев.

Одна из беженок рассказала, что ее попросили уйти, отправив СМС. Другая семья была вынуждена покинуть дом, так как хозяйка дома не сообщила семье, что она строгая вегетарианка, которая не разрешает есть мясо в доме.

Сообщается, что в настоящее время правительство работает над услугой «повторного подбора», чтобы найти новые дома для украинцев, когда это необходимо.

Ранее стало известно, что украинские беженцы, прибывшие в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. Из-за несогласия некоторых арендодателей на проживание большого количества человек украинцам приходится покидать дома своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти. Кроме того, тысячи украинцев вынуждены жить в жилых помещениях, предназначенных для одного человека. В таких условиях оказываются в том числе семьи с детьми.