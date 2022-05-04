Украинские беженцы столкнулись с тяжелыми жилищными условиями в Британии

Independent: беженцы с Украины столкнулись с тяжелыми жилищными условиями в Британии

Украинские беженцы, прибывшие в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на организации, помогающие беженцам.

По информации издания, из-за несогласия некоторых арендодателей на проживание большого количества человек украинцам приходится покидать дома своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти. Кроме того, тысячи украинцев вынуждены жить в жилых помещениям, предназначенных для одного человека. В таких условиях оказываются в том числе целые семьи с детьми.

По данный опроса благотворительных организаций, проведенного лондонской администрацией, из 83 украинцев, приехавших в Соединенное Королевство для воссоединения с семьей, около 58 процентов живут в неподобающих условиях. Еще 17 процентов сталкивались с риском остаться на улице. Отмечается, что британское правительство не выделяет финансовые ресурсы на эту программу.

Ранее сообщалось, что общественные организации планируют подать коллективные иски против главы МВД Британии Прити Пател от лица сотен украинских беженцев. Причиной такого решения стала бюрократическая волокита, с которой беженцы вынуждены сталкиваться в попытках получить британскую визу.