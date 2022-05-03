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Украинские беженцы подадут коллективный иск против главы МВД Великобритании

The Guardian: украинские беженцы подадут коллективный иск против главы МВД Британии Пател
Прити Пател

Прити Пател. Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании общественные организации планируют подать коллективные иски против главы МВД страны Прити Пател от лица сотен украинских беженцев, сообщает The Guardian. Отмечается, что причиной такого решения стала бюрократическая волокита, с которой беженцы вынуждены сталкиваться в попытках получить британскую визу.

Международная организация Save the Children и работающая в Соединенном Королевстве негосударственная организация Refugee Council выдвинули требование об упрощении правил выдачи спонсорских виз беженцам с Украины. По их мнению, люди, которые итак находятся в тяжелом и уязвимом положении после того, как покинули родную страну, ко всему прочему продолжают получать новые психологические травмы.

В организациях подчеркнули, что зачастую возникает ситуация, когда у одного из членов семьи, как правило у ребенка, не выходит получить визу из-за какой-либо бюрократической проблемы, в связи с чем им всем не удается переехать. Кроме того у беженцев нет возможности самостоятельно проверить статус своих заявок.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявили, что более 5,5 миллиона человек покинули Украину с начала боевых действий 24 февраля. По их данным, наибольшее число украинцев бежали в Польшу.

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Марина Совина
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