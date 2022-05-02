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В ООН назвали число украинских беженцев

Более 5,5 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, сообщает УВКБ ООН

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более 5,5 миллиона человек покинули Украину с начала боевых действий 24 февраля. Такое число назвали в Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), данные приводит ТАСС.

С 24 февраля по 1 мая число покинувших Украину достигло 5 539 184. Только за последние 48 часов границы соседних стран пересекли 70 555 беженцев.

Больше всего украинцев бежали в Польшу: речь идет о 3 056 826 беженце. В Румынию прибыли 825 874 украинцев, в Россию за — 656 381 беженец, а в Венгрию — 530 157.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев ранее сообщил, что 908 907 жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с 24 февраля. В российских городах продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

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Алевтина Запольская
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