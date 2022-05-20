Блогерша показала простой способ спрятать торчащие бретели бюстгальтера

Блогерша lifeprettyhacks спрятала торчащие бретели бюстгальтера под топом скрепкой

Блогерша с никнеймом lifeprettyhacks показала простой способ спрятать торчащие бретели бюстгальтера с помощью скрепки. На ее публикацию в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

На размещенных кадрах девушка крупным планом демонстрирует спину в топе с открытыми плечами, из-под которого виднеются бретели белья. Затем помощник юзерши перед камерой разжимает скрепку, формируя из нее букву S, после чего продевает под каждую лямку получившиеся скобы и соединяет их между собой.

В конце автор видео демонстрирует, что таким образом бретели бюстгальтера полностью скрываются под топом. Аналогичным образом возможно спрятать лямки и под другой одеждой с открытой спиной, например, под платьем с широким вырезом.

Некоторые пользователи сети задались вопросом, не вызовет ли скрепка дискомфорт и раздражение на коже. «Ой! Вот бы не поцарапаться», — написал один из них. В то же время другие комментаторы поблагодарили инфлюенсера за предложенный лайфхак под упомянутым постом. «Умно», «Классная идея», «Кто знал? Многофункциональная скрепка», — высказались они.

В апреле девушка показала способ скрыть нижнее белье под одеждой и прославилась в сети. На кадрах одного из видео она продемонстрировала, как спрятать бретельки от бюстгальтера под топами с завязкой на шее и открытой спиной. Для этого героиня материала отсоединила концы лямок на спинке бюстгальтера, скрепила их между собой, отрегулировала получившуюся петлю по длине и перекинула ее за голову.