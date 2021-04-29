Способ спрятать бюстгальтер под открытой одеждой прославил девушку в сети

Девушка показала способ скрыть нижнее белье под одеждой и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша Каролина, на страницу которой подписано больше 390 тысяч пользователей, регулярно делится с подписчиками различными модными лайфхаками. На кадрах одного из видео она продемонстрировала, как спрятать бретельки от бюстгальтера под топами с завязкой на шее и открытой спиной. Для этого героиня материала отсоединила концы лямок на спинке бюстгальтера, скрепила их между собой, отрегулировала получившуюся петлю по длине и перекинула ее за голову.

Помимо этого девушка показала метод, который позволяет носить со стандартным бюстгальтером топы без бретелек. Каролина перекинула через голову каждую бретельку на противоположную сторону и продела через них руки таким образом, чтобы лиф плотно закрепился на груди. Затем блогерша примерила корсетный топ и показала, что ей удалось полностью скрыть нижнее белье.

Публикация стала вирусной и набрала почти шесть миллионов просмотров и больше 570 тысяч лайков. Пользователи сети поблагодарили автора ролика в комментариях: «Где ты была раньше?», «К лету очень полезно», «Это гениально!», «Спасибо тебе большое».

В марте эксперты раскрыли способы Кейт Миддлтон скрыть нижнее белье под одеждой. По словам специалиста по королевскому этикету Мики Мейер (Myka Meier), жена принца Уильяма предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета.