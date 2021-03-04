Эксперты раскрыли способы Кейт Миддлтон скрыть нижнее белье под одеждой

Эксперты раскрыли способы герцогини Кембриджской Кэтрин скрыть нижнее белье под одеждой и поделились секретами ее презентабельного внешнего вида. Об этом сообщает The Sun.

По словам специалиста по королевскому этикету Мики Мейер (Myka Meier), Миддлтон предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета. «Никогда не задумывались, почему вы никогда не видите ее просвечивающийся бюстгальтер или трусы? Такое белье является обязательным предметом королевского гардероба и ключом к безупречному внешнему виду», — объяснила она.

Материалы по теме Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

Мейер добавила, что Кейт Миддлтон и герцогиня Сассекская Меган Маркл надевают под широкие юбки специальные костюмы, которые увеличивают статику и не дают одежде подняться из-за сильного ветра, обнажая их ноги. Кроме того, они пристегивают утяжелители к подолу своих платьев.

Помимо этого, согласно материалу, герцогиня Кембриджская является поклонницей боди. Такая одежда создает впечатление аккуратно заправленной блузки и не топорщится, когда носящий находится в сидячем положении.

Ранее в марте Кейт Миддлтон надела старый пиджак на конференцию и была обругана в сети. Так, на кадрах 39-летняя Миддлтон одета в белую рубашку и шерстяной пиджак цвета хаки бренда Smythe стоимостью 530 фунтов стерлингов (почти 55 тысяч рублей). Ее образ дополнили небольшие серьги-кольца.