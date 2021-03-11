Эксперт перечислила главные ошибки женщин при выборе нижнего белья под одежду

Эксперт моды перечислила главные ошибки женщин при выборе нижнего белья под одежду. Соответствующий материал блогерша Федора Сумкина опубликовала на платформе «Яндекс. Дзен».

Во-первых, очертания нижнего белья не должны быть заметны под брюками: по мнению Сумкиной, это является «верхом неприличия». Чтобы избежать такой ситуации, она посоветовала выбирать бесшовные трусы телесного цвета.

Во-вторых, необходимо избегать штанов с заниженной талией, чтобы колготки и нижнее белье не были видны при наклоне и в сидячем положении женщины.

Еще одним модным провалом эксперт назвала яркий цвет или рисунок на нижнем белье, который просвечивает через одежду из тонких тканей. То же самое касается аппликаций и кружева, выпирающих под хлопком или трикотажем.

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Помимо этого, по словам блогерши, женщинам следует тщательно выбирать размер бюстгальтера.

«Если вы надели слишком свободный бюстгальтер, то грудь из него может просто вываливаться», — пояснила она.

Специалистка также отметила, что один из индикаторов неверно подобранного бра — впивающиеся в кожу бретели. При этом нет необходимости скрывать лямки под одеждой: иногда контрастный по цвету бюстгальтер можно носить как часть образа.

Ранее в марте эксперты раскрыли способы герцогини Кембриджской Кэтрин скрыть нижнее белье под одеждой. По словам специалиста по королевскому этикету Мики Мейер (Myka Meier), Миддлтон предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета. «Никогда не задумывались, почему вы никогда не видите ее просвечивающийся бюстгальтер или трусы? Такое белье является обязательным предметом королевского гардероба и ключом к безупречному внешнему виду», — объяснила она.