Ценности
 
Последние новости
В Москве начали искать одного из самых опасных маньяков России
Украинские власти обвинили в обогащении за счет карантина
Путин намекнул бизнесу на важность инвестиций в Россию
Россиянам назвали главные опасности года в интернете
Найдена получившая больше всего поздравлений с 8 Марта россиянка
Российский врач назвала признаки дефицита витамина B12
Ученые начнут поиски гигантских внеземных технологий
Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах и стали жить вместе
Три страны Европы остановили вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперт перечислила главные ошибки женщин при выборе нижнего белья под одежду

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Fahad Waseem / Unsplash

Эксперт моды перечислила главные ошибки женщин при выборе нижнего белья под одежду. Соответствующий материал блогерша Федора Сумкина опубликовала на платформе «Яндекс. Дзен».

Во-первых, очертания нижнего белья не должны быть заметны под брюками: по мнению Сумкиной, это является «верхом неприличия». Чтобы избежать такой ситуации, она посоветовала выбирать бесшовные трусы телесного цвета.

Во-вторых, необходимо избегать штанов с заниженной талией, чтобы колготки и нижнее белье не были видны при наклоне и в сидячем положении женщины.

Еще одним модным провалом эксперт назвала яркий цвет или рисунок на нижнем белье, который просвечивает через одежду из тонких тканей. То же самое касается аппликаций и кружева, выпирающих под хлопком или трикотажем.

Помимо этого, по словам блогерши, женщинам следует тщательно выбирать размер бюстгальтера.
«Если вы надели слишком свободный бюстгальтер, то грудь из него может просто вываливаться», — пояснила она.

Специалистка также отметила, что один из индикаторов неверно подобранного бра — впивающиеся в кожу бретели. При этом нет необходимости скрывать лямки под одеждой: иногда контрастный по цвету бюстгальтер можно носить как часть образа.

Ранее в марте эксперты раскрыли способы герцогини Кембриджской Кэтрин скрыть нижнее белье под одеждой. По словам специалиста по королевскому этикету Мики Мейер (Myka Meier), Миддлтон предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета. «Никогда не задумывались, почему вы никогда не видите ее просвечивающийся бюстгальтер или трусы? Такое белье является обязательным предметом королевского гардероба и ключом к безупречному внешнему виду», — объяснила она.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты раскрыли способы Кейт Миддлтон скрыть нижнее белье под одеждой
Кружевное нижнее белье стало трендом из-за эротических сцен популярного сериала
Эксперты объяснили мысли женщин при выборе нижнего белья
Ценности
Ценности00:0122 января
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок

«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»

От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
20:09 4 марта

Любовь к незнакомцу помогла девушке похудеть и обрести привлекательную внешность

19:19 4 марта

50-летнюю ведущую обругали за «подростковый» наряд и неприличную позу на фото

17:37 4 марта

Мужчина разгромил кувалдой аппарат для лазерной эпиляции в московском салоне

Ценности00:01 3 января

«Столы ломились от черной икры, водка лилась рекой»

Как Молотов обеспечил жене роскошную жизнь, но не уберег ее от тюрьмы и стал врагом народа
16:57 4 марта

Канделаки подняла на смех Самойлову за воровство идеи для рекламы косметики

18:36 4 марта

Стало известно о ссорах Меган Маркл с придворными из-за дорогой одежды

15:55 4 марта

Девушки принялись скупать чеки из ЦУМа для обмана богатых молодых людей

Ценности00:0223 декабря 2020

«Копаем кэш лопатой»

Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
15:06 4 марта

Парикмахер бесплатно постриг бомжа и «превратил его в супермодель»

13:59 4 марта

Женщины вышли на улицу в бикини в знак протеста против люксового бренда

12:53 4 марта

Девушка примерила одежду из популярного интернет-магазина и покрылась сыпью

Россия
Путин захотел спокойствия в США
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
Стало известно о таинственном исчезновении модели в Москве
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Ленобласть вошла в тройку лидеров по качеству образования
Все материалы
Мир
Мексика полностью легализует марихуану
Чеченцев осудили за попытку заставить женщин в Европе жить по шариату
Бабушка испугалась за внука-наркомана и сдала полиции банду мафиози
«Данные о радиации скрывали»
10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
Дания запретила вакцину AstraZeneca из-за смертельно опасных побочных эффектов
Названы последствия крупнейшей ядерной катастрофы XXI века
 
Все материалы
Бывший СССР
Глава КГБ Белоруссии рассказал о предотвращении терактов против чиновников
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
️Глава КГБ Белоруссии рассказал о трех сценариях планируемых протестов
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
Более половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной
В партии Медведчука прокомментировали его допрос СБУ по делу о госизмене
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
Путин объяснил критику правительства уровнем роста цен
Путин признал 2020 год худшим для экономики в послевоенное время
В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
«Тинькофф» внедрил своего голосового ассистента Олега в ClubHouse
Год изобилия
Российский агропром показал рост на фоне сокращения экономики
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности контртеррористической операции в Махачкале
Михаил ХачатурянНа убитого сестрами Хачатурян отца завели уголовное дело
Его заподозрили в сексуальном насилии над дочерьми
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Африканец попался ФСБ при попытке провезти соотечественников в Россию
На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Девушка-боец MMA Ванзант снялась в леопардовом бикини
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
Российский боец MMA и соратник Яна обвинил Стерлинга в притворстве
«Выучи чертовы правила!»
Петр Ян совершил роковую ошибку. Один неверный удар лишил его пояса чемпиона
«Челси» обыграл «Эвертон» и закрепился на четвертом месте в АПЛ
В сети появилось видео поражения «Зенита» от «Рубина»
Алена Косторная и Этери Тутберидзе«Ей надо на всю страну извиниться»
Косторная уходила от Тутберидзе со скандалом, а теперь возвращается. Чего ей не хватило у Плющенко?
Все материалы
Культура
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получит «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывший участник «Дома-2» упрекнул Бузову в пьянстве
В России призвали «показать зубы» Twitter
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
«Возрождение русской культуры пытался пресечь КГБ»
Ее спасали Листьев и Черномырдин. Как «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет?
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавируса
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Все материалы
Ценности
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Все прозрачно
Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Внезапное нападение акулы на рыбака попало на видео
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Любитель лотерей дважды стал долларовым миллионером и назвал выигрышное число
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье
Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Ученые показали уникальные кадры вскармливания нерпят сразу тремя самками
Женщина лишилась девственности на пятом месяце беременности
Все материалы
Представлен электрический мотоцикл Aurus
Самый роскошный Jeep: изучаем рамные Wagoneer и Grand Wagoneer
Изучаем соперника Cadillac Escalade от Jeep – представлена первая модель с приставкой «премиум»
У Tesla Cybertruck появился ещё один конкурент
Мал, удал и дорог: удивляемся цене Мерседеса GLA
Четыре редактора «Мотора» делятся мнением о самом маленьком кроссовере с трехлучевой звездой
В России стартовали продажи нового Renault Duster
Физике тут не место: что такое «монстр-трак»?
Погружаемся в мир сверхмощных машин-каскадеров весом в две легковушки и на огромных колесах
Volkswagen раскрыл название самого большого кроссовера
Все материалы
Дом
Россиянку убило снегом
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за глобального потепления
Мишустин поручил разработать предложения по льготной ипотеке
Москвич снес несущую стену и лишился квартиры
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы