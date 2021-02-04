Женщина купила утягивающее белье Ким Кардашьян и рассмеялась во время примерки

Женщина приобрела корректирующее фигуру белье бренда Skims, принадлежащего предпринимательнице Ким Кардашьян, и рассмеялась во время примерки. Соотвествующий материал появился на Daily Mail.

Жительница США Адрия Барич (Adria Barich) опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте, в котором рассказала, что купила утягивающее трусы в тон кожи за 32 доллара (2419 рублей). По словам Барич, белье марки оказалось чересчур маленьким и вместо того, чтобы скрыть недостатки ее фигуры, только подчеркнуло все изъяны.

Видео, в котором Барич сравнила себя со сказочным героем Винни Пухом, набрало более девяти миллионов просмотров. Пользователей рассмешила публикация американки, о чем они принялись писать в комментариях. «Я думала, что продукция Skims только на меня сидит ужасно», «Я смеюсь в голос», «Прости, но ты правда похожа на Винни Пуха», «Как же смешно!», «Это лучшее, что я сегодня видела», — писали они.

В декабре 2020 года телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет выбора одежды при тонкой талии и широких бедрах. Выяснялось, что знаменитость всегда надевает под наряды белье собственного бренда Skims, которое подчеркивает ее тонкую талию и сглаживает недостатки на широких бедрах.