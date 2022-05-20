Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Страны G7 обсудили конфискацию российских активов

Главы Минфинов стран G7 обсудили санкции против РФ и конфискацию российских активов

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

На встрече министров финансов стран G7 обсуждались санкции против России и конфискация российских активов. Об этом сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер, передает РИА Новости.

«Министры стран G7 затронули вопрос конфискации российских активов, но он должен касаться исключительно госсредств — не частной собственности», — уточнил он. Линднер также отметил, что использование российских госсредств на восстановление Украины можно было бы рассматривать в духе репараций, но сейчас это не обсуждается.

Страны G7 в коммюнике пообещали изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.

Ранее глава Минфина США Джанет Йелле заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное в США российское имущество и направить вырученные средства в пользу Украины. Она добавила, что возможная экспроприация активов Банка России в США незаконна, но дискуссия на этот счет идет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Китай резко увеличил импорт из России
С середины следующей недели в Москву вернется майская погода
Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера
Предсказана реакция россиян на новые названия вернувшихся брендов
В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений
Глава МОК назвал причину рекомендации отстранить россиян
Пригожин поддержал солиста «ДДТ» после скандала на концерте рок-группы
Минфин расплатился по еврооблигациям
Путин заявил о развязанной против России масштабной кибервойне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.