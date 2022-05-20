Страны G7 обсудили конфискацию российских активов

Главы Минфинов стран G7 обсудили санкции против РФ и конфискацию российских активов

На встрече министров финансов стран G7 обсуждались санкции против России и конфискация российских активов. Об этом сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер, передает РИА Новости.

«Министры стран G7 затронули вопрос конфискации российских активов, но он должен касаться исключительно госсредств — не частной собственности», — уточнил он. Линднер также отметил, что использование российских госсредств на восстановление Украины можно было бы рассматривать в духе репараций, но сейчас это не обсуждается.

Страны G7 в коммюнике пообещали изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.

Ранее глава Минфина США Джанет Йелле заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное в США российское имущество и направить вырученные средства в пользу Украины. Она добавила, что возможная экспроприация активов Банка России в США незаконна, но дискуссия на этот счет идет.