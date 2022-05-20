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Оголяющие живот платья станут самыми модными летом 2022 года

Модный редактор Мадлен Фасс назвала платья с вырезом на животе новым трендом 2022 года

Фото: Jason McCawley / Getty Images

Модный редактор электронной версии журнала Vogue Мадлен Фасс назвала платья с вырезом на животе новым трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистки, оголяющие живот платья стали популярны благодаря модному показу Gucci Resort 2023. В нынешнем сезоне подобные вещи также появились в ассортименте таких брендов, как Rowen Rose, Dodo Bar Or, а также Cult Gaia, Isa Boulder и других.

Согласно материалу, помимо платьев с вырезами на животе, последние несколько лет пользовались спросом и вещи с открытой спиной или боком. «Самыми модными стали платья с широкими вырезами на животе — не нужно останавливаться на незначительной демонстрации фигуры», — поясняет эксперт.

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Вдобавок Фасс утверждает, что такие платья смотрятся менее откровенно, чем сочетание укороченного топа и шорт, и идеально подойдут для жарких дней и отпуска. Редактор также уточнила, что данная одежда будет смотреться хорошо на девушках с любым типом фигуры, в том числе и на беременных женщинах. «Вам не нужны шесть кубиков пресса, чтобы носить такие вырезы», — заключила специалистка.

В апреле модный редактор портала Glamour Чарли Тизер назвала платья с эффектом голого тела трендом в 2022 году. Тизер отметила, что данный вариант вечернего платья стал популярным благодаря знаменитостям. Так, актриса Зои Кравиц, а также модели Кендалл Дженнер и Ирина Шейк выбрали соответствующие наряды для похода на ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке. Среди других известных личностей, отдавших предпочтение тренду, оказались плюс-сайз-модель Эшли Грэм, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, актрисы Милли Бобби Браун и Памела Андерсон, а также рэперша Лиззо.

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Дарья Шляпужникова
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