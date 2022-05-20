Эд Ширан стал отцом во второй раз

У британского певца Эда Ширана родилась дочь

Британский певец Эд Ширан стал отцом во второй раз. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена исполнителя Черри Сиборн родила дочь. «Хочу, чтобы вы все знали, что у нас появилась еще одна прекрасная малышка. Мы оба так влюблены в нее», — написал певец.

Эд Ширан и Черри Сиборн поженились в 2019 году. Спустя год у пары родилась дочь — Лайра Антарктика Сиборн Ширан.

Ранее Ширан рассказал, что перестал пользоваться телефоном ради сохранения психики. Исполнитель признался, что из-за использования смартфона чувствовал себя грустным и подавленным.