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Эд Ширан перестал пользоваться телефоном ради сохранения психики

Певец Эд Ширан рассказал, что чувствовал себя подавленным из-за использования смартфона

Фото: @teddysphotos

Британский певец Эд Ширан рассказал, что перестал пользоваться телефоном ради сохранения психики. Он стал гостем подкаста The Collector's Edition.

Исполнитель признался, что из-за использования смартфона чувствовал себя грустным и подавленным. По его словам, он все время находился в плохом настроении, поэтому решил ограничить использование девайса и начать общаться с меньшим количеством людей. В настоящее время исполнитель общается преимущественно по электронной почте.

Ширан заявил, что у него нет телефона с 2015 года. Отказ от этого устройства он назвал одним из лучших решений в своей жизни. Теперь певец отвечает примерно на десять писем в день и испытывает меньше стресса. При этом в компании друзей артист часто замечает, что они идут, уткнувшись в смартфоны.

Ранее испанская актриса Пенелопа Крус рассказала, что запретила их с Хавьером Бардемом детям пользоваться телефонами и соцсетями. Артистка отметила, что разрешает 10-летнему Леонардо и 8-летней Луне смотреть фильмы или мультфильмы. При этом Крус заявила, что не позволит детям заводить социальные сети, пока им не исполнится 16 лет. По мнению актрисы, такой шаг поможет сохранить их психическое здоровье.

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Евгений Шульгин
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