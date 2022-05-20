Психиатр Джонни Деппа рассказал о его проблемах с наркотиками

Психиатр Джонни Деппа рассказал о его проблемах с наркотиками и алкоголем

Психиатр 65-летнего актера Джонни Деппа рассказал о проблемах актера с алкоголем и наркотиками. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Бывший доктор Джонни Деппа Алан Блауштайн выступил на судебном заседании по делу о клевете американской актрисы Эмбер Херд в отношении артиста. Психиатр поведал, что звезда «Пиратов Карибского моря» имел проблемы с марихуаной, алкоголем и опиатами.

По словам Блауштайна, к запрещенным веществам актер обратился после того, как его начали беспокоить чувство тревоги и паранойя. В какой-то момент бывший психиатр артиста предположил, что Депп страдает биполярным расстройством.

«Конечно, он употреблял наркотики, чтобы облегчить большую часть психической боли, с которой он сталкивался», — поведал доктор.

Блауштайн добавил, что помимо чувства тревоги, которое испытывал актер, ему также было тяжело справляться со своей агрессией в адрес Эмбер Херд: «Часть его цели терапии состояла в том, чтобы справиться с гневом, который он и его жена испытывали друг к другу».

Отвечая на вопрос присяжных о том, почему Депп злился на Херд, психиатр признался, что не знает, однако охарактеризовал брак звезд как «очень хаотичные отношения».

«Их союз существовал с большим количеством колебаний, взлетов и падений, большим количеством трудностей в эмоциональном выражении и большим количеством гнева с обеих сторон. Вы знаете, высокая интенсивность влияет на эмоциональное выражение», — поделился Блауштайн, добавив, что в браке актеров было «много любви и разочарования».

Ранее сестра Эмбер Херд рассказала о насилии со стороны Джонни Деппа.