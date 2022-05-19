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Сестра Эмбер Херд рассказала о насилии со стороны Джонни Деппа

Сестра Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп избивал ее и свою бывшую жену
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сестра американской актрисы Эмбер Херд Уитни Энрикес выступила в суде, где рассказала о насилии со стороны бывшего мужа родственницы, звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Энрикес, изначально звезды были «невероятно влюблены», но каждый раз, когда Депп принимал наркотики, между ними происходила драка. Женщина утверждает, что артист избивал свою жену и ее. Она заявила, что Эмбер Херд очень изменилась из-за контроля со стороны мужа.

«Сначала Эмбер была Эмбер: она была громкой, веселой, забавной, много смеялась, была такой счастливой, яркой, веселой, любящей. Изменения происходили долго. Это было похоже на наблюдение за замедленным выстрелом. Она перестала спать, стала не такой громкой, не такой общительной», — вспомнила сестра актрисы. Она рассказала, что в браке Херд сильно похудела и начала страдать от панических атак.

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Энрикес также вспомнила, что однажды они втроем ехали в машине, и Депп высунул собаку в окно. Он был пьян и смеялся, в то время как женщина переживала, что питомец может серьезно пострадать.

Кроме того, сестра Херд рассказала, что в 2015 году ночевала в пентхаусе пары. У них случилась очередная ссора, в ходе которой Депп сначала ударил свою медсестру и кинул в нее банку энергетика, а затем ударил Энрикес в спину. Позднее он начал таскать Херд за волосы и бить по лицу, называя жену и ее сестру шлюхами. Энрикес утверждает, что после того инцидента Депп оставил на ее столе соглашение о неразглашении, которое она не стала подписывать.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

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Марина Погосян
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