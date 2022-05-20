Названа главная ошибка худеющих людей

Диетолог Соломатина назвала подбор диеты без специалиста главной ошибкой худеющих людей

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала главной ошибкой худеющих людей использование общих рекомендаций по диете, не зная причин набора веса. Так, человеку с инсулинорезистентностью нельзя делать разгрузочные дни на фруктах, а человеку с проблемами с щитовидной железой нужно для начала разобраться, в чем причина неправильной работы гормонов, и только после подбирать питание. Об этом врач-диетолог рассказала «Ленте.ру».

Назначать диету самостоятельно опасная затея, предупредила Соломатина. В первую очередь, при желании похудеть необходимо пройти обследование и выяснить в норме ли у человека гормоны и пищевая система, объяснила она. Только после этого можно переходить к подбору питания.

Очень частая ошибка худеющих. Устраивают себе разгрузочные дни на арбузах, например. Казалось бы низкокалорийный продукт, насыщает, в нем много влаги. Как раз гидратация очень важна в момент похудения, потому что ускоряются обменные процессы, а сок арбуза с одной стороны очень здорово подходит, но с другой арбуз имеет достаточно много сахаров Елена Соломатина врач-диетолог

Он поднимет уровень глюкозы в крови из-за чего насыщение быстро пройдет. Особенно опасно делать разгрузочные дни на арбузах, как и на всех сладких фруктах, людям с инсулинорезистентностью.

«Человек же не ест ломтик арбуза, он уж если ест, так ест. Если у человека есть инсулинорезистентность, то есть такое преддиабетическое состояние, и на фоне этого он и поправляется, то в этом случае он себе повышает уровень глюкозы в крови достаточно сильно и получает обратный эффект», — объяснила врач-диетолог.

Также человек может поправляться из-за неправильной работы щитовидной железы. Например, при недостаточной выработке гормонов. «У такого человека идет гипотиреоз. В этом случае ему будет показано, например, фейхоа, там много йода. Но опять же, если у него идет недостаточность из-за аутоиммунного процесса, скажем, тиреоидита и также не хватает гормонов, тогда ему йод не нужен», — рассказала она.

При похудении люди часто сталкиваются с тем, что сброшенный килограммы быстро возвращаются. Корень этой проблемы лежит в неправильной работе кишечника, объяснила Соломатина. «При похудении нужно восстанавливать микрофлору кишечника, восполнять пребиотики, которые служат кормом для бактерии. Потому что можно снижать калорийность и что только не делать, но вес будет возвращаться очень быстро, если не восстанавливать кишечную микрофлору», — поделилась специалист.

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