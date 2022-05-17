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Гинеколог рассказала о преимуществах секса для похудения

Врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова: тренировку в зале можно заменить сексом

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала о преимуществах секса для похудения. В беседе с изданием «Доктор Питер» она заявила, что тренировку в зале иногда можно заменить занятиями любовью.

Гинеколог отметила, что в борьбе с лишним весом поможет любое движение, в том числе во время занятий сексом. «Чтобы снизить вес, стоит учитывать многие моменты: климакс, работу гормонов, питание, но и приятная активность поможет сжечь энергию, укрепить мышцы и сосуды. К тому же потеть в спортзале рано или поздно надоест, а секс, да еще и с огоньком, не потеряет актуальность», — обнадежила она худеющих.

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Врач подсчитала, что за 25 минут энергичного полового акта мужчина может потерять около 105 килокалорий, а женщина — 78 килокалорий. Также эксперт уточнила, что многое зависит от позы. По ее словам, если женщина будет сверху, она не только накачает мышцы, но и устроит себе кардиотренировку, во время которой пульс поднимется до 150-200 ударов в минуту.

«Во время процесса напрягаются мышцы промежности, прорабатывается пресс, подключаются ягодицы и происходит интенсивная нагрузка на все тело. Также в это время происходит выброс адреналина, уменьшается содержание глюкозы в печени, в мышечной и жировой ткани. Но очень важен комплексный подход, на одном лишь сексе сильно не похудеешь», — уточнила врач-гинеколог.

Ранее психологи и сексологи назвали лучшую тактику разговора с детьми о сексе, если они неожиданно задают вопросы в лоб. По их словам, родителям не стоит ждать, пока ребенок первым заведет разговор о сексе, а самим выступать инициаторами этих бесед, но не напрямую, а в отвлеченной форме.

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Юлия Кальницкая
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