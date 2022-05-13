Психологи назвали лучшую тактику разговора с детьми о сексе

Психолог Брызгалина советует при беседе с детьми о сексе называть все своими именами

Психологи и сексологи назвали лучшую тактику разговора с детьми о сексе, если они неожиданно задают вопросы в лоб. В беседе с «Лентой.ру» психолог Виктория Брызгалина советует родителям при разговоре с детьми о сексе называть все своими именами, не стесняясь произносить названия половых органов.

Специалист по половому воспитанию Любовь Климова считает, что родителям не стоит ждать, пока ребенок первым заведет разговор о сексе, а самим выступать инициаторами этих бесед, но не напрямую, а в отвлеченной форме.

Врачи успокаивают родителей: если сын или дочь неожиданно спросили о сексе, не нужно считать, что они какие-то неправильные или озабоченные. Вокруг достаточно информации об интимной стороне человеческой жизни, поэтому не стоит ожидать, что чадо услышит слово «секс» в первый раз в 18 лет.

Сексолог Ольга Богомолова советует обратить внимание маленького человека на то, что секс — это для взрослых. «Это одна из форм проявления любви, нежных чувств взрослых людей друг к другу. Это объятия, поцелуи, тесный физический контакт, доставляющий удовольствие обоим. А еще люди занимаются сексом, когда решают родить детей», — приводит она пример объяснения в беседе с «Лентой.ру».

Если ребенок задал вопрос неожиданно и в неподходящем месте, родителям стоит честно ответить: «Мне нужно подумать, как лучше рассказать тебе, обязательно поговорим». Эксперты настаивают: к разговору нужно вернуться, чтобы у ребенка не осталось чувства недосказанности и не появилось недоверие к старшим.

Психолог Петр Галигабаров отметил, что строить беседу нужно, опираясь на возраст чада. «Некоторые дети что-то подсмотрят, подслушают и несут в детский сад информацию. Другие растут, ничего не подозревая, иначе фильтруя окружающий мир, как главная героиня фильма "Кэрри", не знавшая о месячных», — комментирует эксперт.

Сексологи и психологи сходятся во мнении, что к шести годам дети должны знать названия половых органов — пенис и вагина, а взрослым не стоит тушеваться, услышав неожиданный вопрос, а честно, но корректно отвечать на него.

Ранее кардиолог рассказал о пользе секса для пожилых людей. Врач отметил, что любая физическая активность сохраняет молодость, а если при интимной близости у человека зрелого возраста случается оргазм, то это и вовсе может продлить жизнь.