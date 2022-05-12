Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Кардиолог объяснил пользу секса для пожилых людей

Кардиолог Конев заявил, что гормональный всплеск при сексе способствует продлению жизни

Фото: Dylan Sauerwein / Unsplash

Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал о пользе и последствиях секса для пожилых людей. Его слова приводит Sputnik.

По словам Конева, нет ограничений по возрасту, в котором можно заниматься сексом. «Любая сексуальная активность приносит пользу организму пожилого человека. А если этот процесс сопровождается оргазмом, то польза возрастает в несколько раз. Секс — это гормональный всплеск, который способствует продлению жизни», — объяснил специалист.

При этом, предупреждает он, есть рекомендации для занятия сексом в пожилом возрасте. Конев рекомендовал избегать запредельных физических нагрузок: «До и во время этого процесса пульс не должен на долгое время учащаться больше, чем до 120 ударов в минуту. При слишком высоком давлении лучше воздержаться, потому что в этом случае секс — большой риск для жизни».

Материалы по теме:
Любовь на краю света. Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Любовь на краю света.Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
16 августа 2021
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021

Врач добавил, что о безопасных для сердца физических нагрузках можно узнать на приеме у кардиолога.

Ранее президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук объяснил любовь российских мужчин к властным женщинам. Он указал на то, что в Первой и Второй мировых войнах, а также Гражданской войне погибли самые активные, смелые и напористые мужчины, а у оставшихся, травмированных физически и психически, не было энергии завоевывать женщин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила Финляндию о «военно-технических мерах» при вступлении в НАТО
Сериал производства «Одноклассников» получил приз на аргентинском фестивале
Замкомандира «Азова» сообщил о 600 раненых бойцах в Мариуполе
МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи про «лай НАТО у границ России»
Россияне раскрыли планы на летние каникулы детей
Франция раскрыла сроки обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС
В России снизилась добыча нефти
Россиянин на иномарке сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе
На юге Узбекистана произошло землетрясение
Правоохранители заинтересовались жалобой комбата ДНР на поборы гаишников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.