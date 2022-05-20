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Российская пенсионерка сожгла дом с выгнавшими ее на улицу мужчинами

В Башкортостане в устроенном 68-летней пенсионеркой пожаре погибли двое россиян

Фото: СК РФ

В Республике Башкортостан задержали подозреваемую в двойном убийстве 68-летнюю пенсионерку. Об этом пятницу, 20 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, 19 мая произошло возгорание дома в селе Кушнаренково. В огне погибли два человека – 68-летний хозяин дома и его 50-летний знакомый, еще трое попали в больницу с ожогами. По данным Следственного комитета России (СКР) поджог был устроен 68-летней сожительницей погибшего хозяина помещения. Женщине не понравилось, что распивавшие спиртное мужчины посчитали ее лишней и выгнали на улицу. За это пенсионерка решила им отомстить и сожгла дом.

Как рассказал один из пострадавших, он проснулся от едкого запаха дыма и смог разбудить только двоих, остальные не реагировали. Троим односельчанам удалось выбраться из горящего дома.

По словам женщины, компания постоянно гостила у ее сожителя, по сути проживая в их доме, а ей приходилось постоянно на всех готовить. Женщина призналась в содеянном. СКР возбудил в отношении пенсионерки уголовное дело.

Ранее 12 мая сообщалось, что в Красноярске к 15 годам строгого режима приговорен 61-летний россиянин, совершивший поджог наркологической клиники.

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Владимир Седов
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